24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0ERT
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
16:00
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1'de sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle heyecan devam edecek.

calendar 24 Ekim 2025 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 20. yarışı Meksika Grand Prix'siyle devam edecek.

Başkent Meksiko'daki 4,3 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 00.00, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda McLaren'den Oscar Piastri'nin 7, Lando Norris ve son şampiyon Red Bull pilotu Max Verstappen'in 5'er, Mercedes pilotu George Russell'ın ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Oscar Piastri (Avustralya): 346

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 332

3. Max Verstappen (Hollanda): 306

4. George Russell (Büyük Britanya): 252

5. Charles Leclerc (Monako): 192

Takımlar

1. McLaren: 678

2. Mercedes: 341

3. Ferrari: 334

4. Red Bull Racing: 331

5. Williams: 111

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
