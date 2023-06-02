Formula 1'de sezonun 8. etabı İspanya'da düzenlenecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası heyecanı sürüyor. Sezonu 8.etabı İspanya'da devam edecek.



Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde 66 tur üzerinden düzenlenecek etapta sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 4 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.



Şu ana kadar Red Bull'dan Max Verstappen 4 ve Sergio Perez 2 kez podyumun zirvesine çıktı. Sezonun 6. etabı Emilia Romagna Grand Prix'si ise İtalya'daki sel felaketi nedeniyle iptal edildi.



Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



PİLOTLAR



1. Max Verstappen (Hollanda): 144 puan



2. Sergio Perez (Meksika): 105



3. Fernando Alonso (İspanya): 93



4. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 69



5. George Russell (Büyük Britanya): 50



TAKIMLAR



1. Red Bull: 249



2. Aston Martin: 120



3. Mercedes: 119



4. Ferrari: 90



5. Alpine: 35





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