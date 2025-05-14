Florian Wirtz için yarış kızıştı!

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için transfer yarışı iyice kızıştı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
BAYERN, MANCHESTER CITY
Bild, Alman futbolcunun Bayern Münih ile sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağladığını duyurmuştu. Bu gelişenin ardından Sky ise Manchester City'nin, Bayer Leverkusen ile sözlü anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Bild'de bu kez yer alan habere göre, Liverpool da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi.
LIVERPOOL GÖRÜŞTÜ
Liverpool'un Wirtz transferi için harekete geçtiği ve tarafların salı günü İngiltere'de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Alman futbolcunun adı bu takımlar dışında İspanya'dan da Real Madrid ile anılmıştı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Bayer Leverkusen forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.
BAYERN, MANCHESTER CITY
Bild, Alman futbolcunun Bayern Münih ile sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağladığını duyurmuştu. Bu gelişenin ardından Sky ise Manchester City'nin, Bayer Leverkusen ile sözlü anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Bild'de bu kez yer alan habere göre, Liverpool da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi.
LIVERPOOL GÖRÜŞTÜ
Liverpool'un Wirtz transferi için harekete geçtiği ve tarafların salı günü İngiltere'de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.
Alman futbolcunun adı bu takımlar dışında İspanya'dan da Real Madrid ile anılmıştı.
PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Bayer Leverkusen forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.