Florian Wirtz için yarış kızıştı!

Bayer Leverkusen forması giyen Florian Wirtz için transfer yarışı iyice kızıştı.



BAYERN, MANCHESTER CITY



Bild, Alman futbolcunun Bayern Münih ile sözleşme konusunda sözlü anlaşma sağladığını duyurmuştu. Bu gelişenin ardından Sky ise Manchester City'nin, Bayer Leverkusen ile sözlü anlaşmaya vardığını duyurmuştu.



Bild'de bu kez yer alan habere göre, Liverpool da 22 yaşındaki futbolcunun transferi için devreye girdi.



LIVERPOOL GÖRÜŞTÜ



Liverpool'un Wirtz transferi için harekete geçtiği ve tarafların salı günü İngiltere'de bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.



Alman futbolcunun adı bu takımlar dışında İspanya'dan da Real Madrid ile anılmıştı.



PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ



Güncel piyasa değeri 140 milyon euro olarak gösterilen Florian Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Bayer Leverkusen forması altında bu sezon 44 maçta süre bulan Wirtz, 16 gol attı ve 15 asist yaptı.



