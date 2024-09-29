Flick'ten Lewandowski yanıtı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Flick'ten Lewandowski yanıtı
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29 Eylül 2024 16:26
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Alman teknik adam, Osasuna karşısında durum 2-1'ken 70. dakikada oyundan aldığı Lewandowski için gelen sorunun ardından, "Her üç günde bir maç oynuyoruz ve Lewandowski'nin de dinlenmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Barcelona, Osasuna deplasmanında 4-2'lik skorla kaybetmiş ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.

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