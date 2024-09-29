Flick'ten Lewandowski yanıtı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Robert Lewandowski'nin dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söyledi.



Alman teknik adam, Osasuna karşısında durum 2-1'ken 70. dakikada oyundan aldığı Lewandowski için gelen sorunun ardından, "Her üç günde bir maç oynuyoruz ve Lewandowski'nin de dinlenmeye ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.



Barcelona, Osasuna deplasmanında 4-2'lik skorla kaybetmiş ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.



