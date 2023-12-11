Flaş iddia: 'Süper Lig'de hakemler maça çıkmayacak!'

Süper Lig'de Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmasının ardından flaş bir karar geldi.



A Spor'un son dakika haberine göre, Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.



Hakemlerin bu kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun da atama yapmayacağı iddia edildi.



Son dakika olarak gündeme gelen bu iddiaların ardından resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.





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