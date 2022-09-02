Flaş iddia: 'Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan ayrılıyor!'

ROTA FRANSA OLABİLİR

Abdulkadir Ömür Trabzonspor'a veda ediyor.Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Takımdaki akıbeti merak konusu haline gelen Abdulkadir Ömür krizi giderek büyümeye başladı. İddialara göre Abdulkadir Ömür Galatasaray maçı öncesinde çekilen MR'ı temiz çıkmasına rağmen ağrılarının geçmediğini söylediği öğrenildi. Bu gelişmeleri ardından Abdulkadir Ömür'ün Trabzonspor'dan kesin olarak ayrılmak istediği belirtildi. Bir diğer iddialara göre ise Abdulkadir Ömür yönetime ayrılmak istediğini söyledi, ancak yönetimin 'Zam yapalım kal' dediği söyleniyor.Yıllardır 400 bin avro civarında bir ücrete oynayan genç oyuncunun zamlı yeni sözleşme çağrısında yönetimin cevap vermemesi bundan dolayı Abdülkadir'i kırdığı ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.Trabzonspor'un yetenekli ismi Abdülkadir Ömür'ün adı transfer döneminde birçok kulüp ile anılıyordu.Fransa'nın köklü kulüplerinden Abdulkadir Ömür için yeniden transfer hareketine geçti.Bildiğiniz üzere Nice Abdulkadir Ömür için daha önce de hamle yapmış ancak Trabzonspor yönetimi yapılan teklifi geri çevirmişti.