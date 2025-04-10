Fiorentina'dan Edin Dzeko'ya kanca!

Fiorentina, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fiorentina'dan Edin Dzeko'ya kanca!
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10 Nisan 2025 19:57
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Edin Dzeko ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

İTALYANLAR DEVREDE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İtalya'dan Fiorentina, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Fiorentina'nın Dzeko'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi.

Öte yandan Dzeko'ya Fiorentina dışında İtalya'dan iki takımın daha talip olduğu ve Bosnalı golcünün durumunu takip ettikleri belirtildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

İki sezondur Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 92 maçta 44 gol attı ve 17 asist yaptı.

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