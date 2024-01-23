Filistin'den Asya Kupası'nda tarihi başarı!

Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası 2 karşılaşmayla sürdü. C Grubu'ndaki son maçında Hong Kong'u 3-0 yenen Filistin, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi

Haber; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Filistin'den Asya Kupası'nda tarihi başarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Ocak 2024 21:06
Katar'ın ev sahipliği yaptığı Asya Kupası'na 2 karşılaşmayla devam edildi.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen organizasyonda, C Grubu'nun son maçları oynandı.

Grup lideri İran, en yakın takipçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ni Mehdi Taremi'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

3 maçını da kazanan 9 puanlı İran ile 4 puanla ikinci sırada yer alan Birleşik Arap Emirlikleri, son 16 turuna çıktı.

Grubun diğer mücadelesinde Filistin, Hong Kong'u Oday Dabbagh (2) ve Zaid Qunbar'ın golleriyle 3-0 yenerek turnuva tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

Puanını 4'e çıkaran ve en iyi grup üçüncüleri arasında yer alan Filistin, tarihinde ilk kez son 16 takım arasına kaldı. Hong Kong ise turnuvayı puansız kapadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery