Filipe Çelikkaya, Amerika'ya gidiyor!

Sporting B takımında dört sezon çalışan Filipe Çelikkaya'nın yeni adresi netlik kazanıyor.
Portekiz basınından O'Jogo'da yer alan habere göre, Çelikkaya, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşma sağladı.
Chicago Fire'ın Çelikkaya için resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapacağı belirtildi.
Çelikkaya'nın kulüpte şu anda genel menajer olarak görev yapan Gregg Berhalter ile birlikte görev yapacağı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'A RET
Öte yandan İsviçre'de Lugano'nun da sahibi olan Chicago Fire'ın yatırımcısı Joe Mansueto'nun Çelikkaya ile görüştüğü ve 39 yaşındaki teknik adamı, Beşiktaş da dahil olmak üzere bazı teklifleri geri çevirmeye ikna ettiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMÜŞTÜ
Portekiz basınından Record, 16 Aralık'ta Beşiktaş'ın Filipe Çelikkaya ile görüştüğünü duyurmuştu.
O dönem Serdar Topraktepe'nin ekibini güçlendirmek amacıyla Pro Lisansı bulunan Filipe Çelikkaya ile görüşen Beşiktaş, daha sonra ise görüşmeler olumlu geçmesine rağmen kongre nedeniyle bekleme kararı almıştı.
ÇALIŞTIĞI TAKIMLAR
Vitoria, Shakhtar, Chaves, Almada ve Al-Ahli'de yardımcı antrenör olarak çalışan Çelikkaya, son olarak Sporting B'de görev yaptı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 30 Haziran 2023 yılında görevinden ayrıldı.
Portekiz basınından O'Jogo'da yer alan habere göre, Çelikkaya, MLS ekiplerinden Chicago Fire ile anlaşma sağladı.
Chicago Fire'ın Çelikkaya için resmi açıklamayı kısa süre içerisinde yapacağı belirtildi.
Çelikkaya'nın kulüpte şu anda genel menajer olarak görev yapan Gregg Berhalter ile birlikte görev yapacağı kaydedildi.
BEŞİKTAŞ'A RET
Öte yandan İsviçre'de Lugano'nun da sahibi olan Chicago Fire'ın yatırımcısı Joe Mansueto'nun Çelikkaya ile görüştüğü ve 39 yaşındaki teknik adamı, Beşiktaş da dahil olmak üzere bazı teklifleri geri çevirmeye ikna ettiği öne sürüldü.
BEŞİKTAŞ GÖRÜŞMÜŞTÜ
Portekiz basınından Record, 16 Aralık'ta Beşiktaş'ın Filipe Çelikkaya ile görüştüğünü duyurmuştu.
O dönem Serdar Topraktepe'nin ekibini güçlendirmek amacıyla Pro Lisansı bulunan Filipe Çelikkaya ile görüşen Beşiktaş, daha sonra ise görüşmeler olumlu geçmesine rağmen kongre nedeniyle bekleme kararı almıştı.
ÇALIŞTIĞI TAKIMLAR
Vitoria, Shakhtar, Chaves, Almada ve Al-Ahli'de yardımcı antrenör olarak çalışan Çelikkaya, son olarak Sporting B'de görev yaptı. 39 yaşındaki çalıştırıcı, 30 Haziran 2023 yılında görevinden ayrıldı.