Filip Kostic sonrası 'çok farklı' Fenerbahçe!

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho; Manchester United, Tottenham ve Roma'da 3'lü savunmayı tercih etse de Fenerbahçe'de henüz bu dizilişi kullanmadı. Ancak Filip Kostic'in gelişiyle birlikte Mourinho'nun artık değişik bir planı da olacak. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Filip Kostic sonrası 'çok farklı' Fenerbahçe!
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12 Eylül 2024 07:58
Son güncelleme 12 Eylül 2024 08:10
Fenerbahçe'de Filip Kostic hamlesi, büyük bir sürpriz oldu...

Sırp yıldız, Juventus'taki iki sezonunda 3-5-2 ve 3-4-3 dizilişlerinde sol kanat beki olarak görev yapmıştı. Tecrübeli oyuncu Frankfurt döneminde ise sol açıkta oynuyordu. Transfer açıklandıktan sonra herkesin ortak sorusu, "Kostic hangi bölgede forma giyecek?" oldu. Mourinho, yeni öğrencisiykle ilgili olarak, "Yaratıcı sol bek (Ferdi) gitti ve orada eksiklik içindeydik. Kostic geride 3'lüde oynayabiliyor, kanat bek, sol orta saha oynayabiliyor. Bu anlamda bize çok fazla çözüm olacak. Kostic'in varlığıyla birlikte Oosterwolde'yi stoper olarak düşünebilirim" sözlerini kullanarak yaşanacak değişimin ipucunu verdi.

ROTASYON GENİŞ

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de hiç 3'lü savunma tercih etmedi. Ancak deneyimli teknik adamın çalıştığı son 3 kulüp olam Mancherster United, Tottenham ve Roma'daki ana planı, 3 stoperli dizilişin farklı varyasyonları olmuştu.

KOSTIC'İN GELİŞİYLE İŞLER DEĞİŞTİ

Kostic'in gelişiyle birlikte Kanarya'da da artık b planının 3'lü defansın farklı versiyonları olması bekleniyor. Sol kenarda Kostic, sağ kenarda Mert Müldür ve Samuel, bu sisteme uyan isimler. Stoperde Oosterwolde, Çağlar, Djiku, Becao ve Samet var. Özellikle Becao Udinese'de yıllarca yanında 2 stoperle birlikte görev yaptı.

ÇİFT FORVET OLABİLİR

Fenerbahçe'nin merkez orta saha rotasyonu zengin. Fred, Amrabat, İsmail, Szymanski, Mert Hakan, Bartuğ ve İrfan Can bu bölgede oynayabiliyor. 3-4-3'ü seçilmesi halinde açıkta Maximin, İrfan, Tadic ve Göztepe maçında görüldüğü gibi En-Nesyri forma giyebilir.

FILIP KOSTIC!İN ROLÜ KRİTİK!

3-5-2'de ise Dzeko ile En Nesyri ikilisi ileri uçta birlikte oynayabilir. SarıLacivertliler'de 4-2-3-1 ise ana plan olarak kalacak. Filip Kostic hem sol beki hem de sol açığı yedekleyecek.

3-4-3'LÜ FENERBAHÇE




3-5-2'Lİ FENERBAHÇE



4-2-3-1'Lİ FENERBAHÇE



 

 
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