A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Şampiyon olan Filenin Efeleri, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne direkt olarak gitme hakkı kazandı.



Şampiyonluk sonrası oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşadı. Milliler, maçın ardından düzenlenen törenle de şampiyonluk şiltini aldı.





1. SET: Katar 13 - 25 Türkiye

2. SET: Katar 25 - 21 Türkiye

3. SET: Katar 18 - 25 Türkiye

4. SET: Katar 25 - 22 Türkiye

5. SET: Katar 9 - 15 Türkiye







Hakemler: Robb Charles Andrew (Kanada), Mirko Jankovic (Sırbistan)



Katar: Stevanovic, Abunabot, Renan, Wadidie, İbrahim Muhammed, Ouglaf (Vasik, Dahi Hammad, Diagne, Georgiev, Yusuf)



Türkiye: Bedirhan Bülbül, Efe Bayram, Adis Lagumdzija, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş (Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Arda Bostan, Kaan Gürbüz, Mert Matiç, Mirza Lagumdzija)



A Milli Takım, yarı final turunda Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi Katar yarı finalde Şili'yi set vermeden 3-0'la geçmişti.



