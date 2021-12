Fikret Orman: 'Bu alçakça bir şey'

Beşiktaş'ta ibra edilmeyen eski başkan Fikret Orman, ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildili. Fikret orman bu gelişmelerin ardından açıklamalarda bulundu.



İŞTE FİKRET ORMAN'IN SÖZLERİ



Dün niyetim kongreye katılmaktı. 7'den sonra bu dosya ortaya çıktı. Şafak beni 100 defa uyardı. Son dakika bir dosya çıkar, algı operasyonunu her seferinde beceriyorlar. Son dakikada katılmama kararı verdim. Beşiktaş'ta kendime göre çok önemli işler yaptım. Arkadaşlarımla çok iyi hizmetler verdik. Başkanlığı bıraktıktan sonra nereye gitsem, büyük ilgi gördük. Kavga görüntülerinin, seviyesiz konuşmaların Beşiktaş'ın fotoğrafı olmamalı. Yaptığımız hizmetlerden sonra böyle olmasını istemedim. İbra olup olmamak çok önemli değil. Netice itibarıyla bir rapor çıktı ve biz bu raporu görmedik. Bu raporla alakalı yargı yolu somut. Bugüne kadar afaki, gökteki kuşlar, dedikodular dinliyorduk. 2 senenin üzerine bu rapor ortaya çıktı. Bu rapor aslında kulübe daha evvel geldi, ben biliyorum.



Bu rapor içerisinden çok şey girdi, çıktı. Bu yönetimdeki bazı insanları ilgilendirdiği için o rapordan çıkanlar vardı. O raporun içeriğini bilmiyordum, şu anda da bilmiyorum. Hukuken bu raporu alacağız. Türk adaleti ne diyecek, bu rapor neyi söylüyor bakacağız.



Ortada 102-103 milyon euroluk bir meblağ var. Bu meblağın hangisi bizim dönemimizi ilgilendiriyor, onu da bilmiyorum. Söylenen şeylerde futbolculara tazminattan bahsediliyor. Bizim dönemimizde küçük ufak tefek olabilir ama Del Bosque, Ferrari, Abdullah Avcı gibi birçok konulu sözleşme feshimiz hiç olmadı.



Yaptığımız sponsorluklarda Aktif Reklam gibi bir şey de olmadı. Rapor içerisinde duyduğum kadarıyla birçok şeye değinilmiş ama hangisi bizim dönemimizle alakalı bilmiyorum. Alçakça bir şey bu. Kongreden 2 gün önce yapılıyor. Benim geldiğim günde Beşiktaş'ta kim 100 bin euro'yu yanyana görmüş. Hepinizin bildiği gerçekler bunlar.



102 milyon eurolar falan algıyla bir yere geldi. İyi tarafından bakacak olursak algı değil somut bir şey konuşuyoruz artık. Bunları Türk yargısıyla takip edeceğiz. Gerekli hukuki işlemlere başlayacağız. Bu raporlar nasıl düzenlendi? Benim açımdan uluslararası şirket de sınıfta kalmıştır. O raporun bugün açıklandı gibi... Uluslararası isimlerine yakışmadı. Onlarla da davalık olacağız. Bundan sonra hukuk konuşacak.



Beni üzen tarafları var. Gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Bu süreci hep beraber yaşadık. Beşiktaş'ın o inanılmaz başarılarına beraber imza attık. Stadyumu, tesisi yapmamız, marka değerinin yukarı çıkması. Basketbolun 1970'lerden sonra şampiyon olması. Bunu Allah da, Beşiktaşlılar da biliyor. Sokakta görüyoruz. İşim gereği Anadolu'yu da geziyoruz. Beşiktaş taraftarıyla aramdaki ilişki, bilinen bir ilişki. Camiamızı zedelemek istemedim bu kongreye katılarak. Ana amacım budur.



Mutlulukları hep beraber yaşadığımız insanların kongrede bize sahip çıkmaması üzdü. Canları sağolsun.



Dava süreçleri başlayacak, ortada somut bir şey var artık. Bu süreç, araştırılan dönem, bir kısmı Yıldırım Demirören dönemini içeriyor. Serdal Adalı bizim dönemde de, o dönemde de var. Bizim olduğumuz dönemde işin enteresan tarafı, bu raporla alakalı başta Ahmet Nur Çebi var. İmzanın arkasına sığınmakla beraber, burada hep beraberiz, ben ayrılmadan önceki İcra Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'di, ondan önce Ahmet Nur Çebi'ydi. İcra Kurulu'nda alınan kararlardı. İşe bakan Ahmet Nur Çebi'ydi. Finansmana bakan da şu anki genel müdür.



Başka kulüplerde vardı. Nifak tohumları artık Beşiktaş'ta da yer etmiştir. Bundan sonraki süreçte de bunlar çalışılacaktır. Benim olduğum dönemde UEFA cezası almadık. Önceki dönemlerden alınan cezalardı. Bunla alakalı durumlar vardı. Nasıl olacak bundan sonra göreceğiz.



Benim kimseden korkacak biri değilim. Yapımı biliyorsunuz. Cesur bir adamım ben. Kongrede oluşacak nahoş olayların Beşiktaş ile beraber anılması, benim o fotoğraflarda yer almama gönlüm de Beşiktaş sevgim de yanaşmadı. Serdar Bilgili'nin kongresinden sonra olan olaylar hatıramızdı. O çirkin görüntüler bize yakışmaz görüntüler. Beşiktaş, Türkiye'nin en asil, en eski camiasıdır.



Stadyuma kimsenin kaçak girmediği, ailelerin girdiği bir camia olmasını istedim. Ben o fotoğrafta çekindim. O potansiyeli gördüm. Oraya giden arkadaşlar da söyledi. Olan organizasyonlardan bahsettiler. Çok detayına girmeyeyim.



Bize ithaf edilen bir şey var. Hukuken, gerekirse mahkeme kanalıyla isteyeceğiz. Bize verilmek zorunda rapor. Bizden gizlenecek bir şey değil. O raporun içeriği nedir bilmiyorum. Basın bilmiyor, biz de bilmiyoruz. Bu son dakika bunu çıkartır, algı yaratırlar dedi Şafak Bey. Ben umut etmiyordum böyle bir şey olacağını ama Şafak Bey haklı çıktı.



Fulya Davası'nı, Ahmet Nur Çebi götürüyordu. Kendi demeçleri var 'Beşiktaş 97 milyon dolar zarar gördü bundan' diye. Raporda Fulya Davası'ndan bahsedilmiyor hiç. Ahmet Nur Çebi'nin kendi ifadesiyle 97 milyon dolar zarar var. O davayı götüren yönetim adına Ahmet Nur Çebi'ydi. Raporda geçtiğini duymadım. Beşiktaş'ta beni ve arkadaşlarımı itibarsızlaştırmak kime ne kazandırıyor, anlamış değilim. 1.5-2 sene evvel bizi anonim şirkette ibra etmediler. Dava açarsın, şu evrak var. İbra edilmeme konusu, bu dönemle hiç alakalı olmayan. Bizim konuştuğumuz 2019'un 5 ayı. Biz genel kurulda o dönemden ibra olduk. 2019'un mayısı ile ekim arası. Bu yazılanların hepsi o dönemle alakalı. İbra konusu o dönemle alakalı değil. Çok üzgünüm.



Kavganın bile delikanlılığı vardır. Ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Umutlu olduğum tek mevzu hukuğa gideceğiz. 'UEFA cezaları var' Hangi dönemle alakalı. 'Futbolcuların sözleşmelerin erken feshi var' Hangi dönem, hangi futbolcu? 102 milyonluk bir algı var. Hangi dönemde? 6.5 senede icra başkanı olan, şimdi başkan. CFO'muz şimdi genel müdür. Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığında yapıldı. Sonra Erdal Torunoğulları. Sonra Umut Güner ile Emre Kocadağ var. O insanlar orada oturuyorlar ve sanki gizli kapaklı falan... Göreceğiz.



Kendim 3-4 defa Japonya'ya, Çin'e, Malezya'ya seyahatlar yaptım. Bu bir suçsa 30 senedir Manchester United, Bayern Münih falan gidiyor. Biz oradayken Bayern oradaydı. Bir 11 tane daire var. 102-103 milyon euro içinde 11 daire varmış, öyle mi? Beşiktaş'a tapu aldık ya, tapulu daire aldık. Gidin alın tapusunu istifa ettik, ömrümüz vefa etmedi.



ŞAFAK MAHMUT YAZICIOĞLU'NUN SÖZLERİ



Kendi twitter hesabımdan onlarca kez yazdım. Raporu vermediler. Ben bu raporun kulübün verildiğini, aylardır incelendiğini çok iyi biliyorum. Raporu hazırlayan bir yeminli mali müşavirlik firması, denetleme firması. Evrak denetler. Malzeme sayımı yapmaz. Bu cihaz yok derseniz, adam yok yazar. 4 koşu bandı varmış, burada var mı demez. Beşiktaş camiasında, genel kurulunda o kadar salak kişi yoktur. Bu rapor aylardır kulüpte. Bu raporun kongreden 1 gün evvel çıkacağını biliyordum. Bunu söyledim. Algı yapacaklardı. Raporun itibarının olmadığını göstermekti amacı. Maalesef haklı çıktım. Başkanımı da, ağabeylerimi de ikna edemedim.



11 daire bizim konumuz değil ki. 11 daire içinde birbirlerine kumpas kuruyorlar. 11 daire, barter çeklerimizi nasıl değerlendiririzle çıktı. Beşiktaş Belediyesi'ne emlak vergisi borcu vardı, belediye barter çekleri kabul etmedi. Öcal Bey vardı, nasıl değerlendiririz dedik. Öcal Bey'i tanımıyordum. Geldik, finalde dediler ki bir inşaat projesi var. Müteahhit firmayla görüştük, bu barter çekleri kabul ediyor dediler.



DENİZ ATALAY'IN AÇIKLAMALARI



Beşiktaş Kulübü'nde algı yaratan, itibarsızlaştırma var. Süleyman Ağabey'i 'Ahmet Dursun, Seba gitsin' diyerek algısızlaştırarak gönderdik. Serdar Bey sattı dedik, aldı dedik, verdi dedik, küfrettik gönderdi. Yıldırım Demirören aldı, verdi dedik, gönderdik. İbra edilmeyen dönemin bir dönemi Yıldırım Bey'in. Fikret Orman'ın üstüne yıkılıyor her şey. Yıldırım Bey de var, Ahmet Nur Çebi de var.



Eskiden algı yaratılarak itibarsızlaştırma vardı. Ancak, kumpas yoktu. Bu rapor kumpas raporudur. Birine rapor yazdırıyorsunuz, beğendiğiniz kalıyor, beğenmediğinizi çıkartıyorsunuz. Bu Fikret Orman'a karşı şahsi kinden kaynaklanan kumpas raporudur.



Yok ultrason cihazı falan. Oraya koyduğumuz malzemeler niye yok? 250 bin dolara Ümraniye'nin övündükleri fitness salonunu ben yaptım.



Futbolcu transferlerinde Beşiktaş'a zeval gelmesin dedik. Yalçın Ayhan olayı vardı. Çıkardık verdik. Beşiktaş'a zarar gelmesin dedik. Böyle bir şeyle itham edilmek hiç ahlaki olmadı. Bunun mahkemesi olacak. Bunu ortaya koyacağız. Bu kumpastır, rapor falan değildir.



AHMET ÜRKMEZGİL'İN AÇIKLAMALARI



Başkandan sonra önemli bir görevdeydik. Gelme falan dedi başkan ama inatçıydım gelmek konusunda. Apar topar geldim. Eşim şu an entübe, hastaneden geldim. Beşiktaş yönetim kurulundaki en yaşlı üye bendim. Kendi yapımdan dolayı duygusalım. Hayatımızı Beşiktaş'a verdik. Yeni nesil çok bilmez ama eski yönetimdeki ağabeylerimiz çok iyi bilirler. Benim için olay ibra noktasına gelmeden bitti. Ne zaman biliyor musunuz? Önerge vermiş 114 kişi. Biz oylanacakmışız? Biz ne yapmışız ki ben bu camialarda senelerce stadyum yapılacak mı yapılmayacak mı kovaladık. Şampiyonlar Ligi'nde öne çıkmışız. O 114 kişi bizi oraya çıkartıyormuş! Onlar Beşiktaş hakkında gerçeğe dayanan şu kadarcık bilgileri var mı? Kendileri mi yapmış ki, kendi fikileri miymiş ki bizi oraya çıkartıp ibraya çıkarıyorlar. İhraç için bizi oraya çıkarıyorlar. Benim için orada bitti. Beşiktaşlılığımı bitiren hadise bu. Hiç önemli değil. Benim yaptıklarımı, nasıl çalıştığımı camia çok iyi biliyor. 60 yıllık nasıl Beşiktaşlı olduğumu biliyor.





İLGİLİ VİDEO