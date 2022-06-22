ASKIYA ALMA HAKKI VERİLDİ

FIRSAT TRANSFERİ

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Sağ bek Larsen, sol bek Eren Elmalı, ön libero Doğucan Haspolat'ı renklerine bağlayan ve stoper Denswil ile de sözleşme uzatan Fırtına, savunmanın göbeği için de takıma seviye atlatacak bir transferi bitirmek üzere. Karadeniz devi, Shakhtar Donetsk'in stoperi Marlon'la anlaşmaya vardı.26 yaşındaki Brezilyalı yıldız ile el sıkışıldı. Yönetim, Shakhtar Donetsk'e teklif sunmuştu. Ukrayna basını bu transferin yakın olduğunu duyursa da büyük müjde salı günü FIFA'nın kararı ile geldi.FIFA "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ile anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacak" kararı verdi. Bu durumda Ukrayna ekibinin eli kolu bağlanıyor. Çünkü Fırtına ile anlaşan 26 yaşındaki stoper bu hakkını kullanarak Türkiye'nin yolunu tutabilir.Bu konuda bu hafta yeni gelişmeler bekleniyor. Tecrübeli futbolcu, yönetimine bu konuda baskı yapıp kendisine kolaylık gösterilmesini talep edebilir.Abdullah Avcı'nın istediği Marlon tecrübesi, kalitesi ve oyun sezgileriyle defansın sigortası durumunda olacak. Bordo-mavili yönetim, sambacıyı bir fırsat transferi olarak görüyor ve işi bitirmek istiyor.Karadeniz devinin ilgilendiği Marlon'un ku- 3 bölgede görev yapabiliyor lübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Ancak FIFA, savaş nedeniyle futbolculara kulüplerinden ayrılma hakkı verdi.Sağ stoper, sol stoper dışında sağ bekte de görev yapabilen Brezilyalı oyuncu, geçen sezon 22 maçta forma giydi ve bin 843 dakika sahada kaldı.Marlon geçen sezon 12 milyon euro'ya Ukrayna takımlarından Shakhtar Donetsk takımına transfer olmuştu. Brezilyalı oyuncu, bu sezon takımı ile 22 maça çıkmıştı.1.82 boyundaki Marlon, Fluminense'den Barcelona'nın B takımına önce kiralık olarak gönderildi. Barça ardından 5 milyon euro'ya onu satın aldı.