FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yönetecek.

Abone Ol
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2023 17:58
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, yarın TSİ 00.00'da Arjantin'in La Plata şehri La Plata stadyumunda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yöneteceği açıklandı. 

Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy; dördüncü hakemliğini Donatas Rumsas (Litvanya) yapacak. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery