FIFA'dan Diogo Jota için saygı duruşu kararı

Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçlarında, trafik kazasında hayatını kaybeden Diogo Jota anısına bir dakikalık saygı duruşu yapılacak; FIFA merkezinde bayraklar yarıya indirilecek.

calendar 03 Temmuz 2025 22:52
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
FIFA'dan Diogo Jota için saygı duruşu kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçlarında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşu yapılacak.

FIFA, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günü oynanacak maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurdu.

Açıklamada, "4 Temmuz Cuma ve 5 Temmuz Cumartesi günleri oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçlarının her birinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, ayrıca FIFA'nın merkezi olan İsviçre'nin Zürih kentinde bayraklar yarıya indirilecek." denildi.



Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.