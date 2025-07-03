FIFA'dan Diogo Jota için saygı duruşu kararı

2025 Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçlarında, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla saygı duruşu yapılacak.





FIFA, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, cuma ve cumartesi günü oynanacak maçlarda saygı duruşu yapılacağını duyurdu.





Açıklamada, "4 Temmuz Cuma ve 5 Temmuz Cumartesi günleri oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek final maçlarının her birinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak, ayrıca FIFA'nın merkezi olan İsviçre'nin Zürih kentinde bayraklar yarıya indirilecek." denildi.

Portekizli forvet, İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazasında kendisi gibi futbolcu olan kardeşi Andre Silva ile birlikte yaşamını yitirdi.



