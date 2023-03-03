FIBA Kıtalararası Kupa'sında bir ilk

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen Kıtalararası Kupa, Singapur'un ev sahipliğinde ilk kez Asya'da düzenlenecek.



FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, organizasyonların ilk kez Asya'yı kapsayacak şekilde genişletilmesi ve modern kulüp basketbolunun, kıta genelinde daha iyi yansıtılması amaçlarıyla, Singapur Spor Bakanlığı ile üç yıllık bir ortaklık anlaşması imzalandı.



Buna göre, 21-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek FIBA Kıtalararası Kupa, Singapur Spor Merkezi'nin ev sahipliğinde ilk kez Asya'da oynanacak.



Yerel ve kıtasal liglerin takvimine daha uyumlu olması ve daha fazla sayıda oyuncunun katılımını sağlamak amacıyla turnuva, gelecek yıl şubat ayı yerine bu sene eylülde gerçekleştirilecek.





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