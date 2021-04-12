FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyon Valencia oldu

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası final maçında İspanyol temsilcisi Valencia Basket, İtalyan rakibi Reyer Venezia'yı 82-81 mağlup ederek şampiyon oldu.



Macaristan'ın Szekszard şehrinde gerçekleştirilen final müsabakası büyük mücadeleye sahne oldu. Maçın son saniyelerinde kazandığı serbest atışları sayıya çeviren Valencia, maçı lehine çevirerek kupayı kazandı.



Ayrıca günün diğer müsabakasında, final maçlarına ev sahipliği yapan Macar temsilcisi KSC Szekszard, Fransız temsilcisi Carolo Basket'i 68-55 yenerek turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.



