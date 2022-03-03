FIBA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etkileyen karar!

FIBA, Rus takımlarını turnuvalardan ihraç etti. Bunun sonucunda Fenerbahçe Safiport'un Euroleague çeyrek finalindeki rakibi değişti. Avrupa'ya veda eden Galatasaray ise Avrupa Kupası'na dahil edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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FIBA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı etkileyen karar!
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03 Mart 2022 17:06
FIBA Avrupa Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı sonrası yeni kararlar aldı. Kurul, Avrupa kupalarına katılamayan Ukraynalı oyuncular, takımlar, kulüpler ve yetkililer için adaleti sağlamak amacıyla tüm Rus takımlarını men etti.

FIBA Avrupa, Kadınlar Euroleague'de mücadele eden Rus takımları UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk'u turnuvadan men etti.

Normal sezonu iki grup halinde oynanan Kadınlar Euroleague'de gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çeyrek finalde çapraz olarak eşleşmişti. Ekaterinburg ve Dinamo Kursk'un ihraç edilmesi sonrası gruplarını 5. sırada bitiren TTT Riga ve Girona çeyrek finale dahil edildi. Bu nedenle Fenerbahçe Safiport'un da dahil olduğu tüm eşleşmeler değişti. Zira grubunu 1. sırada Ekaterinburg yerine ikinci sırada bitiren takım birinci olarak ilan edildi. Daha önce A Grubu 4'üncüsü BLMA ile eşleşen B Grubu 1'incisi Fenerbahçe Safiport'un rakibi de grubunu 5. sırada bitiren TTT Riga oldu.

5. bitirdikleri için FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele hakkı kazanan TTT Riga ve Girona yerineyse B grubunu 7. sırada bitiren Galatasaray ile birlikte A grubunu 8. sırada KSC Szekszard, Avrupa Kupası çeyrek finaline dahil edildi.

Bunun sonucunda her iki turnuvada da eşleşmeler değişti.

Kadınlar Euroleague çeyrek final eşleşmeleri

Avenida - Girona
Sporton - BLMA
Fenerbahçe Safiport - TTT Riga
USK Praha - Beretta Schio

Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Tango Bourges - Basket Landes
Galatasaray - Szekszard
Valencia - Umana Reyer
Mersin Yenişehir - ASVEL

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