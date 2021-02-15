Feyyaz Uçar: "Özil'in ne kadar mükemmel oynadığını fark etmeyebilirler"

Feyyaz Uçar, Fenerbahçeli Mesut Özil'in performansı hakkında yorumlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Feyyaz Uçar: 'Özil'in ne kadar mükemmel oynadığını fark etmeyebilirler'
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15 Şubat 2021 23:05
Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil hakkında A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

Mesut Özil'in oyununun Fenerbahçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Uçar, "Futbolda basit, mükemmeldir. Mesut Özil basit oynadığı için ne kadar mükemmel olduğunu Türkiye'de fark edemeyebilirler. Oynadığı oyunu inanılmaz basitleştiren ve göze batmayan bir oyunu var. Bir takım için çok önemli. Ne yaptığını fark etmeyebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



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