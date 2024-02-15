Feyenoord ile Roma yenişemedi!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Feyenoord ile Roma 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Feyenoord ile Roma yenişemedi!
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15 Şubat 2024 22:44
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Feyenoord, sahasında Roma'yı konuk etti. Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi.

Feyenoord, 45. dakikada Igor Paixao ile öne geçti. Roma'da Romelu Lukaku 67'de skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta İtalya'da Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.

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