UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Feyenoord, sahasında Roma'yı konuk etti. Hollanda'daki maç 1-1 sona erdi.
Feyenoord, 45. dakikada Igor Paixao ile öne geçti. Roma'da Romelu Lukaku 67'de skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta İtalya'da Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.
Feyenoord, 45. dakikada Igor Paixao ile öne geçti. Roma'da Romelu Lukaku 67'de skoru eşitledi ve maç 1-1 bitti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Şubat'ta İtalya'da Olimpico Stadyumu'nda oynanacak.