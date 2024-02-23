Fernando Santos'tan Muçi'ye özel görev

Portekizli teknik adam sık sık şut denemesinin yanı sıra Muçi'den takımın gol ayakları Semih ve Cenk'i beslemesini istedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Santos'tan Muçi'ye özel görev
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23 Şubat 2024 08:17
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos devre arasında transfer ettirdiği Ernest Muci'ye İstanbulspor ile yapılacak Süper Lig maçında özel görev verdi.

Siyah beyazlı takımın Portekizli teknik direktörü perşembe günü yapılan antrenmanda yeni transfer ile özel olarak ilgilenirken "Çok yeteneklisin. Top ayağındayken hem asist yapıyor hem de ceza alanı dışından şut çekiyorsun. Bu karşılaşmada Cenk ve Semih ile birlikte oynayarak asist sayını çoğaltmalısın" dedi.

KOŞAN BİR TAKIM İZLETECEĞİZ

İstanbulspor'un koşan mücadele eden ve paslaşan ekip olduğunu belirten Fernando Santos, rakibin Sivasspor ile yaptıkları maçı analiz ettiklerini belirtirken ''Taraftarımıza koşan, yıpratan bir Beşiktaş izleteceğiz'' yorumunu yaptı. 

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