Fernando Muslera, masaya oturuyor!

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmak istediği Fernando Muslera, kulübe milli arada masaya oturabileceğini iletti. Sarı-kırmızılılar, 13 yıldır kaleyi koruyan Muslera'ya 2.5 milyon euro'luk teklif sunacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera, masaya oturuyor!
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13 Mart 2024 08:31
Galatasaray'da daha önce kendisine yapılan yeni kontrat teklifine, "Bekleyin" diye yanıt veren ve sezon sonunda ülkesine gideceği konuşulan Fernando Muslera konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

MASAYA OTURUYOR

2011'den bu yana Galatasaray'ın kalesini başarıyla koruyan Uruguaylı eldiven, milli arada masaya oturabileceğini iletti. Ülkesinde emekli olma planı yapan Muslera'nın, lig bitmeden masaya oturmayı kabul etmesi yeni kontrata sıcak baktığı şeklinde yorumlandı.

TEKLİF EDİLECEK RAKAM

37 yaşındaki eldivenle yapılan son sözleşmede yıllık garanti ücreti 3 milyon 750 bin eurodan 2.5 milyon euroya indirilmişti. Tecrübeli eldivene, aradan 3 yıl geçmesine rağmen aynı rakamın teklif edileceği belirtildi.

AİLESİNİN GİTME NEDENİ

Muslera'nın ailesinin Uruguay'a gitmesi, tecrübeli kalecinin ayrılık kararı almasından kaynaklandığı iddia ediliyordu. Ancak Nando'nun eşi Patricia Callero ile çocuklarının, ülkelerine gitmesinin eğitim kaynaklı olduğu belirlendi. Çocukların eğitim için yılın belli bir dönemini ülkelerinde geçirdikleri vurgulandı.

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