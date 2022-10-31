Ferencvaros liginde dolu dizgin

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ferencvaros, iki maç eksiğine rağmen Macaristan Ligi'nde liderliğini sürdürüyor.

Haber; AA
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Ferencvaros liginde dolu dizgin
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31 Ekim 2022 01:03
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zalaegerszegi'yi 2-1 yendi.

İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 13. haftasında, bir müsabakası eksik Zalaegerszegi ile seyircisi önünde karşılaştı.

Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Nguen'in 13 ve Esiti'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Ferencvaros 27 puanla liderliğini sürdürdü. 15 puanı bulunan Zalaegerszegi ise haftayı 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros'u ağırlayacak.

Görsel kaynak: Ferencvaros

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