Ferencvaros liginde dolu dizgin

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Ferencvaros, Macaristan Birinci Futbol Ligi'nde karşılaştığı Zalaegerszegi'yi 2-1 yendi.
İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 13. haftasında, bir müsabakası eksik Zalaegerszegi ile seyircisi önünde karşılaştı.
Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Nguen'in 13 ve Esiti'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Ferencvaros 27 puanla liderliğini sürdürdü. 15 puanı bulunan Zalaegerszegi ise haftayı 5. sırada tamamladı.
Trabzonspor, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros'u ağırlayacak.
Görsel kaynak: Ferencvaros
İki maç eksiği bulunan Ferencvaros, ligin 13. haftasında, bir müsabakası eksik Zalaegerszegi ile seyircisi önünde karşılaştı.
Son 4 yılın şampiyonu Ferencvaros, Nguen'in 13 ve Esiti'nin 79. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.
Ferencvaros 27 puanla liderliğini sürdürdü. 15 puanı bulunan Zalaegerszegi ise haftayı 5. sırada tamamladı.
Trabzonspor, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında Ferencvaros'u ağırlayacak.
Görsel kaynak: Ferencvaros
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