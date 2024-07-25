Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı duygulandıran paylaşım

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, 200. maçında Lugano karşısında attığı şık golle geceye damga vurdu ve duygusal paylaşımlarıyla taraftarın kalbini fethetti.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Ferdi Kadıoğlu'ndan taraftarı duygulandıran paylaşım
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25 Temmuz 2024 10:32
Son güncelleme 25 Temmuz 2024 10:41
Fenerbahçe formasıyla Lugano karşısında 200. maçına çıkan Ferdi Kadıoğlu, oyuna sonradan girdiği maçta attığı şık golle geceye damga vurmasını bildi.

Dalya karşılaşmasında büyük gurur yaşayan milli futbolcu, gece yaptığı paylaşımla taraftarın kalbini fethetti.

"BİR ŞARKISIN SEN"

Fenerbahçe'ye geldiği günden şimdiye dek olan fotoğraflarını bir videoda toplayan yıldız futbolcu, fon müziği olarak "Bir şarkısın sen" adlı parçayı seçti.

"İyi ki Fenerbahçe" diyen Ferdi, Sarı-Lacivertli taraftarlardan büyük etkileşim aldı.

AYRILIK HAZIRLIĞI SÖYLENTİLERİ

Takımın en önemli isimleri de genç yıldızı sosyal medyadan tebrik etti. Ancak bu duygusal videonun ayrılık hazırlığı olduğuna dair söylentiler de yayıldı.



DEVLERLE ANILIYOR

Piyasasını 30 milyon euroya çıkartan yetenekli futbolcu, EURO 2024'le birlikte piyasanın en gözde isimlerinden biri oldu. Arsenal, M.United, Newcastle, Bayern Münih, Dortmund, Napoli, Juventus gibi takımlarla adı geçiyor.   
 
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