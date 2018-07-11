Fenerbahçe'nin transfer gözdesi 8 ay yok!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan ve teknik direktör Cocu'nun yönetimden özellikle istediği isimlerin başında gelen Marco Van Ginkel'den kötü haber geldi.Hollandalı futbolcunun dizinden ameliyat olduğu ve 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Sarı Lacivertli yönetim bu haber sonrası alternatif isimlere yönelecekVan Ginkel, son olarak PSV'de forma giydi. Cehlsea'den kiralık olarak Hollanda temsilcisinin yolunu tuttu. PSV'de geçtiğimiz sezon 25 yaşındaki futbolcu, 28 maçta 14 gol atarak büyük takımların dikkatini çekmeyi başarmıştıHollandalı futbolcunun kariyerinin yeniden yükselişe geçmesinde, artık Fenerbahçe'nin başında bulunan eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun önemli payı bulunuyor.