Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'e kötü haber

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'e mahkemeden kötü haber geldi.
Zenit'in 27 yaşındaki santraforu Aleksandr Kokorin, hakim karşısına çıktı.
Rusya'da karıştıkları kavganın ardından tutuklanan Kokorin ve Mamaev hakim karşısına çıktıkları duruşmada, tutukluluk hallerinin uzatılmasına karar verildi. İki oyuncunun tutukluluk hali 8 Nisan'a kadar uzatıldı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Zenit ile ilk maçını 12 Şubat, rövanşı ise 21 Şubat'ta oynayacak.
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Zenit'in 27 yaşındaki santraforu Aleksandr Kokorin, hakim karşısına çıktı.
Rusya'da karıştıkları kavganın ardından tutuklanan Kokorin ve Mamaev hakim karşısına çıktıkları duruşmada, tutukluluk hallerinin uzatılmasına karar verildi. İki oyuncunun tutukluluk hali 8 Nisan'a kadar uzatıldı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Zenit ile ilk maçını 12 Şubat, rövanşı ise 21 Şubat'ta oynayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın