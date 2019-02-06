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Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'e kötü haber

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Zenit'te, tutuklanan Kokorin ile ilgili tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'nin rakibi Zenit'e kötü haber
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06 Şubat 2019 16:36
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit'e mahkemeden kötü haber geldi.

Zenit'in 27 yaşındaki santraforu Aleksandr Kokorin, hakim karşısına çıktı.

Rusya'da karıştıkları kavganın ardından tutuklanan Kokorin ve Mamaev hakim karşısına çıktıkları duruşmada, tutukluluk hallerinin uzatılmasına karar verildi. İki oyuncunun tutukluluk hali 8 Nisan'a kadar uzatıldı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Zenit ile ilk maçını 12 Şubat, rövanşı ise 21 Şubat'ta oynayacak.



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