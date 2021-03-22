Fenerbahçe'nin deplasman serisi 8 maça çıktı

Beşiktaş deplasmanında da kaybetmeyen Fenerbahçe, dış sahada yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'nin deplasman serisi 8 maça çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Mart 2021 00:30
Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.

Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.

Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.