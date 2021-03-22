Fenerbahçe'nin deplasman serisi 8 maça çıktı

Fenerbahçe, ligde deplasmanda yenilmeme serisini 8 maça yükseltti.



Bu sezon evinde toplamda 6 maç kaybederek kötü bir rekora imza atan sarı-lacivertliler, deplasmanda ise bunun tam tersi bir performans sergiledi.



Ligde oynadığı son 8 deplasman maçında 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan Fenerbahçe, son olarak Gaziantep'e mağlup olmuştu.



