Fenerbahçeli yıldızlardan Milli Takıma büyük katkı

UEFA Uluslar Ligi Play-Off eşleşmesinde Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım, ilk maçta rakibini Türkiye'de 3-1 mağlup etti. Rövanşta ise deplasmanda 3-0'lık net bir galibiyet alarak Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
OĞUZ AYDIN 3 ASİST YAPTI
Fenerbahçeli Oğuz Aydın, ilk kez resmi bir maçta milli formayı giydiği İstanbul'daki ilk karşılaşmada 2 asist yaparak en dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı. Aydın, rövanşta da Arda Güler'in golünde asisti yapan isim oldu. Böylece iki maçta toplam 3 asistle büyük bir katkı sağladı.
İSMAİL YÜKSEK PENALTI YAPTIRDI
Sakatlıklarla boğuşan İsmail Yüksek, Türkiye'de oynanan maçta sonradan oyuna girerek Montella'nın güvenini kazandı. Rövanşta ise ilk 11'de sahaya çıkıp kazandırdığı penaltıyla takımının ilk golüne katkı sundu. İkinci yarıda oyundan çıkan İsmail, genel performansıyla beğeni topladı.
İRFAN CAN KAHVECİ'DEN ETKİLİ PERFORMANS
İrfan Can Kahveci de Macaristan karşısında skora doğrudan etki eden isimlerden biri oldu. İlk maçta oyuna girdikten hemen sonra gol atan deneyimli oyuncu, kaliteli paslarıyla öne çıktı. Rövanş maçında ikinci yarıda oyuna girerek etkili bir performans sergiledi.
MERT MÜLDÜR RAKİBİNE POZİSYON VERMEDİ
İlk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan'ın yerine ısınmadan sahaya giren Mert Müldür, ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledi. Rövanşta ise 90 dakika sahada kalarak rakibine pozisyon vermedi.
YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Fenerbahçe'nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, A Milli Takım formasıyla ilk maçına çıktı. 82'nci dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi.
ARDA GÜLER RÖVANŞTA FİLELERİ HAVALANDIRDI
Öte yandan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Arda Güler, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyememişti. Ancak rövanşta ilk 11'de sahaya çıkarak Oğuz Aydın'ın pasında Macar kalesini havalandırdı ve gol sevinci yaşadı.
Macaristan kadrosunda ise Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Attila Szalai de 60'ıncı dakikada oyuna girdi.
Fenerbahçeli yıldızlardan Milli Takıma büyük katkı
Macaristan karşısında Oğuz Aydın 3 asistle parladı, İsmail Yüksek kazandırdığı penaltıyla öne çıktı, Yusuf Akçiçek ilk milli maçına çıktı. Eski Fenerbahçeli Arda Güler de golünü atarak A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'ne yükselmesine katkı sağladı.
UEFA Uluslar Ligi Play-Off eşleşmesinde Macaristan ile karşılaşan A Milli Takım, ilk maçta rakibini Türkiye'de 3-1 mağlup etti. Rövanşta ise deplasmanda 3-0'lık net bir galibiyet alarak Uluslar A Ligi'ne yükseldi.
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