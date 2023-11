'nin 28 yaşındaki milli yıldızıile ilgilivar....Son olarak 2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında yıldızlaşan milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.Suudi Arabistan ekibiKadrosundagibi yıldızları barındıran Arap temsilcisi,'ye kanca atmış durumda.Al Shabab, tecrübeli hücum oyuncusu içinİrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1318 dakika süre aldı.28 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.Sarı-Lacivertliler'de sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de İrfan Can Kahveci oldu.2020/2021 sezonunun ikinci yarısından beri sarı-lacivertli formayı terleten yıldız futbolcu, bu sezona kadar gösterdiği performansla tartışma konusu olmuştu. Milli oyuncu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.İrfan Can, sergilediği başarılı performansını skora da yansıtmayı başardı.28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.