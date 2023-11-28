Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan'dan teklif

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir takımın talip olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan temsilcisinin, Kanarya'nın gözde ismi için 9 milyon Euro'luk resmi teklif yapacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçeli yıldıza Suudi Arabistan'dan teklif
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28 Kasım 2023 11:38
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Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki milli yıldızı İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi var....

AL-SHABAB TALİP OLDU

Son olarak 2-1 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük maçında yıldızlaşan milli oyuncuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın bir gözü Fenerbahçe'nin maçlarında....

Kadrosunda Yannick Carrasco, Ever Banega, Gustavo Cuellar gibi yıldızları barındıran Arap temsilcisi, İrfan Can Kahveci'ye kanca atmış durumda.

9 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Al Shabab, tecrübeli hücum oyuncusu için 9 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1318 dakika süre aldı.

28 yaşındaki yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon Euro.



İSMAİL KARTAL İLE KÜLLERİNDEN DOĞDU

Sarı-Lacivertliler'de sergilenen başarılı performansın mimarlarından biri de İrfan Can Kahveci oldu.

2020/2021 sezonunun ikinci yarısından beri sarı-lacivertli formayı terleten yıldız futbolcu, bu sezona kadar gösterdiği performansla tartışma konusu olmuştu. Milli oyuncu, İsmail Kartal'ın gelişiyle birlikte adeta küllerinden doğdu.

15 GOLE DOĞRUDAN KATKI

İrfan Can, sergilediği başarılı performansını skora da yansıtmayı başardı.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 22 maçta 9 gol ve 6 asist kaydederek 15 gole doğrudan katkıda bulundu.  

 
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