Fenerbahçeli 'Puşkaş Ergun' vefat etti

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde Puşkaş Ergun lakabıyla tanınan Ergun Öztuna bugün itibariyle hayata gözlerini yumdu.
Ergun Öztuna için (Puşkaş Ergun) 25 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenlenecektir.
Merhumun cenazesi de öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Ergun Öztuna için (Puşkaş Ergun) 25 Mayıs Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde saat 10.45'te bir tören düzenlenecektir.
Merhumun cenazesi de öğle namazına müteakip Karacaahmet Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.