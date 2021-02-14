Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe, Galatasaray - Kasımpaşa maçının ardından flaş bir paylaşıma imza attı.Kasımpaşa'nın penaltılarının verilmediği için itiraz ettiği mücadele sonrasında sarı-lacivertliler, sosyal medya hesaplarından çok konuşulacak bir mesaj yolladı.Fenerbahçe'nin VAR sistemine tepki dolu mesajında, "" ifadeleri yer aldı.Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Kasımpaşa maçının 54. dakikasında Varga, Kerem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak penaltı beklemiş ancak yapılan VAR incelemesinin ardından "devam" kararı verilmişti.