Fenerbahçe'de savunma isyan etti

Simon Falette'in Kasımpaşa maçı sonrası sarf ettiği, "İleride çok top kaptırıyoruz, savunmada yalnız kalıyoruz" sözleri çok konuşuldu. Defanstaki oyuncular Gineli stopere destek verdi.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de savunma isyan etti
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23 Haziran 2020 11:54
Fenerbahçe'de kötü gidişin nedenleri olarak birçok sebep gösteriliyor. Takım içinde de bu konuda ciddi bir anlaşmazlık var. Yaşanan kayıpların ardından futbolcular zaman zaman bunu açıkça dile getirip takım arkadaşlarını suçluyor.

Birçok maçta hücum oyuncuları, "Kalemize gelen ilk top gol oluyor, savunmada çok hata yapıyoruz" sözlerini sarf etmişti. Kasımpaşa yenilgisinin ardından ise Simon Falette, ofansif hatta oynayan arkadaşlarına tepki gösterdi. Maç sonrası konuşan Falette, "2 gol yedik, ileride çok top kaybediyoruz. Defansta da az adamla yakalanıyoruz" sözleriyle isyan etti.

Gineli stoperin savunmadaki arkadaşları Hasan Ali ve Luiz Gustavo'nun da bu sözlere destek verdiği kaydedildi.



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