Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın yokluğu planları bozdu!

Fenerbahçe'de bu akşam Kadıköy'de oynanacak Gençlerbirliği mücadelesi öncesi Enner Valencia sıkıntısı yaşanıyor.



Teknik Direktör Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden biri olan tecrübeli futbolcu adeta joker pozisyonundaydı. Her iki kanatta oynamasının yanı sıra ileri uçta da görev yapabilen Ekvadorlu yıldız; adam eksiltiyor, oyun kuruyor ve daha da önemlisi skora doğrudan katkı yapıyordu.



Valencia özellikle son iç saha maçı olan 1-1'lik Antalyaspor mücadelesinde puanı getiren isim olmuştu. Takımın açamadığı Antalyaspor savunmasını tek başına aşan Valencia, üç kişiyi geçip golünü atmıştı.



ALTERNATİF PLANLAR



Fenerbahçe'de Mesut Özil'in de yokluğu eklendiğinde benzer şekilde kilidi açacak oyuncusu sayısı azalıyor. Bu nedenle teknik heyet, Valencia'nın yokluğunda alternatif planlar üzerinde durdu. Maçın sıkışması durumunda sadece Pelkas'a bağlı olmak istemeyen teknik heyet diğer isimlerin de neler yapması gerektiğini çalışmalarda aktardı. Gençlerbirliği'nin ligdeki konumuna takımın aldanmaması istendi. Rakibin ligde kalmak için mutlaka puan almaya çalışacağının altı çizildi.



Bu nedenle ligdeki son mücadele olan Konyaspor maçındaki gibi tam konsantrasyon ve mücadele istendi. Mümkün olursa yine ilk yarıda baskı ile skor bulup ikinci yarıyı daha rahat geçirmek üzerine bir plan hazırlandı.



