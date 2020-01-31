Fenerbahçe'de Emre, Trabzonspor'a karşı oynayacak mı?

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan kaptan Emre Belözoğlu'nun Trabzonspor deplasmanında oynaması için bir engel olmadığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu, ilk iki antrenmanda ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Emre Belözoğlu, sağlık ekibinin kendisi için hazırladığı özel programı uyguladı.
Kaptan, dün ise arkadaşlarına katıldı. Emre'nin ağrılarının tamamen geçtiği ve Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde yarın akşam Trabzonspor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Tecrübeli oyuncu, ilk iki antrenmanda ağrıları nedeniyle takımdan ayrı çalışmıştı. Emre Belözoğlu, sağlık ekibinin kendisi için hazırladığı özel programı uyguladı.
Kaptan, dün ise arkadaşlarına katıldı. Emre'nin ağrılarının tamamen geçtiği ve Ersun Yanal'ın görev vermesi halinde yarın akşam Trabzonspor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın