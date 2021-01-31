Fenerbahçe'de derbi öncesi Pelkas şoku!

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, Rizespor karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de derbi öncesi Pelkas şoku!
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31 Ocak 2021 12:54
Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sakatlık yaşamıştı.

Mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan futbolcunun MR'ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı.

Yıldız futbolcunun sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor. Pelkas'ın Galatasaray derbisinde oynaması mümkün görünmüyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



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