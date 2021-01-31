Fenerbahçe'de derbi öncesi Pelkas şoku!

Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas sakatlık yaşamıştı.



Mücadelenin 61. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Yunan futbolcunun MR'ında Grade 2 yırtık tespit edildiği açıklandı.



Yıldız futbolcunun sahalardan en az 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor. Pelkas'ın Galatasaray derbisinde oynaması mümkün görünmüyor.



Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;



Dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığımız maçta arka adalesinde sertleşme hisseden ve oyundan alınan oyuncumuz Pelkas'ın çekilen MR'ında Grade 2 yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.



