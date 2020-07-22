Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında görülen kartlar nedeniyle dört futbolcusunu kaybeden Fenerbahçe hafta sonu evinde oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına genç isimlerle çıkmak zorunda kalacak. Ligi yedinci sırada bitirmesi kesinleşen sarı lacivertli ekip, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısına kırmızı kart cezalısı Vedat Muriqi, sarı kart cezalıları Deniz Türüç, Tolga Ciğerci ve Jailson, sakatlıkları süren Luiz Gustavo, Mevlüt Erdinç, Mehmet Ekici ve Tolgay Arlan'dan yoksun olarak çıkacak.



FORVETTE TEK İSİM ALLAHYAR



Hürrüiyet Gazetesi'nden Süleyman Arat'ın haberine göre, Muriqi'nin 1 numaralı alternatifi Mevlüt Erdinç'in ameliyat olması nedeniyle santrfor mevkiinde İranlı Allahyar Seyyadmeneş'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.



Allahyar'ın göstereceği performans merakla bekleniyor. Orta sahada Ömer Faruk ve Ferdi Kadıoğlu'nun görev alacağı düşünülüyor. Formsuzluğu nedeniyle tepki çeken Nabil Dirar'ın yerine Murat Sağlam'ın forma giyme ihtimali oldukça güçlü. Maçın gidişatına göre Muhammet Gümüşkaya, Cenk Alptekin, Gürkan Başkan da süre bulabilir.



CEZALILARA ERKEN İZİN YOK



Beşiktaş maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen ve sezonu kapatan Muriqi, Deniz, Tolga ve Jailson, son günlerde sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların eleştirisine maruz kaldı. Dört yıldız isim, takımın iddiası kalmaması sonrası erken tatile çıkmak için kasten kart görmekle suçlansa da yöneticiler, dört oyuncunun da erken izin yapmayacağını dile getirdiler. Öte yandan Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan tedbirsiz olarak Muriqi ise tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.



