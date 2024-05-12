Fenerbahçe yönetiminden ilginç hamle

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak. Bu maç öncesi Fenerbahçe soyunda odasında ilginç bir kare gündeme oturdu.
Fenerbahçe yönetimi, motivasyon amaçı soyunma odasında tüm futbolcuların dolaplarına aileleriyle birlikte olduğu fotoğrafları asarak "bizim için, ailemiz için" yazılı kağıtlar bıraktı.
Futbolcuların maç önü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda bu notlar gözler önüne çıktı.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR VE YAZILAR;
Fenerbahçe yönetimi, motivasyon amaçı soyunma odasında tüm futbolcuların dolaplarına aileleriyle birlikte olduğu fotoğrafları asarak "bizim için, ailemiz için" yazılı kağıtlar bıraktı.
Futbolcuların maç önü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda bu notlar gözler önüne çıktı.
İŞTE O FOTOĞRAFLAR VE YAZILAR;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU