Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Salih Dereli'ye son veda

Fenerbahçe Yöneticisi Mehmet Salih Dereli son yolculuğuna uğurlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe yöneticisi Mehmet Salih Dereli'ye son veda
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04 Şubat 2025 15:20
Son güncelleme 04 Şubat 2025 15:21

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı.

Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra Dereli'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

Hayatını 68 yaşında kaybeden Dereli'nin naaşı, Edirnekapı Mezarlığına defnedilecek.

 

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