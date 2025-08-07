06 Ağustos
Kairat Almaty-Slovan Bratislava
1-0
06 Ağustos
RB Salzburg-Club Brugge
0-1
06 Ağustos
Ludogorets -Ferencvaros
0-0
06 Ağustos
Lech Poznan-FK Crvena Zvezda
1-3
06 Ağustos
Nice-Benfica
0-2
06 Ağustos
Feyenoord-Fenerbahçe
2-1

Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!

Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi.

calendar 07 Ağustos 2025 00:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Bu maçın ardından Fenerbahçe için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi. (Göteborg; 1998/99 UEFA Kupası ön elemeleri)

Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş karşılaşmasını 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.