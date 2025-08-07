Fenerbahçe'yi korkutan istatistik!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Feyenoord'a deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Bu maçın ardından Fenerbahçe için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi. (Göteborg; 1998/99 UEFA Kupası ön elemeleri)
Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş karşılaşmasını 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynayacak.
Bu maçın ardından Fenerbahçe için dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Feyenoord'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarında ilk ayağını deplasmanda kaybettiği 24 çift ayaklı eleme turunun sadece birinde tur atlayabildi. (Göteborg; 1998/99 UEFA Kupası ön elemeleri)
Fenerbahçe, Feyenoord ile rövanş karşılaşmasını 12 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynayacak.