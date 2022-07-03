Fenerbahçe'nin ön libero adaylarına bir yenisi daha eklendi. Geçtiğimiz sezon Everton'daki performansı yetersiz bulunduğu için gözden çıkarılan Allan'ın Fenerbahçe'nin gündemine geldiği belirtildi.
KİRALAMAYA SICAK BAKMIYORLAR
İngiliz ekibi, Vasco Da Gama'dan Andrey Santos'u isteyince böylece Allan'ı gönderebileceği kaydedildi. Ancak 1 sene daha sözleşmesi kaldığı için 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakılmıyor.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Allan için ne kadarlık bir teklif yapılacağı ise merak konusu.
KİRALAMAYA SICAK BAKMIYORLAR
İngiliz ekibi, Vasco Da Gama'dan Andrey Santos'u isteyince böylece Allan'ı gönderebileceği kaydedildi. Ancak 1 sene daha sözleşmesi kaldığı için 31 yaşındaki Brezilyalı oyuncusunun kiralanmasına sıcak bakılmıyor.
PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Allan için ne kadarlık bir teklif yapılacağı ise merak konusu.