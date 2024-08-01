Fenerbahçe'ye 'Türk Calafiori': Yiğit Fidan

Bursaspor'la olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedip ayrılan 2005 doğumlu stoper Yiğit Fidan'a Fenerbahçe talip oldu.
U19 Milli Takım'da forma giyen Yiğit Fidan'ın boşa çıkmasının ardından Fenerbahçe scout ekibi tarafından transfer komitesine sunulduğu ve Mario Branco'nun da yaptığı araştırmalar neticesinde olumlu rapor çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu Vakıfköy patentli Yiğit için resmi teklif yaptığı belirtildi. Adı Avrupa'dan da bazı takımlarla anılan Yiğit'in durumu birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Bursaspor sadece yetiştirme bedeli alacak.
19 yaşındaki Yiğit Fidan, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Bursaspor'un altyapısından yetişen Yiğit Fidan, yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 31 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.
U19 Milli Takım'da forma giyen Yiğit Fidan'ın boşa çıkmasının ardından Fenerbahçe scout ekibi tarafından transfer komitesine sunulduğu ve Mario Branco'nun da yaptığı araştırmalar neticesinde olumlu rapor çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin 2005 doğumlu Vakıfköy patentli Yiğit için resmi teklif yaptığı belirtildi. Adı Avrupa'dan da bazı takımlarla anılan Yiğit'in durumu birkaç gün içerisinde resmiyet kazanacak.
Bu transferin gerçekleşmesi halinde Bursaspor sadece yetiştirme bedeli alacak.
19 yaşındaki Yiğit Fidan, stoperin yanı sıra sağ bekte de forma giyebiliyor. Bursaspor'un altyapısından yetişen Yiğit Fidan, yeşil-beyazlı ekipte çıktığı 31 maçta 1 kez gol sevinci yaşadı.