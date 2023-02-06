Fenerbahçe'ye transfer çağrısı!

Fenerbahçeli taraftarlar, transfer döneminde kulübün sadece Jayden Oosterwolde hamlesi yapmasının ardından flaş bir çağrıda bulundu.8 Ocak Çarşamba günü bitecek olan transfer dönemi öncesinde, sarılacivertli taraftarlar sosyal medyada harekete geçti.Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin transfer yapması gerektiğini savunan tarafarlar, sosyal medyada üzerinden yönetime çağrıda bulundu.Fenerbahçeli taraftarlar, kısa sürede başlatıkları kampanyayı #FenereTransferYapın hastagi ile twitter'da gündeme soktu. sarı-lacivertlilerin bu çağrısı kısa sürede gündemde ilk sıraya geldi.Taraftarların transfer talebi sonrasında Fenerbahçe Kulübü'nden nasıl bir cevap geleceği merakla beklenmeye başlandı.