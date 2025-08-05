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Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Ederson!

Galatasaray'ın ilgilendiği Ederson'un talepleri, ilk görüşmede karşılık bulmadı. Brezilyalı kaleci, menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye de önerildi.

calendar 05 Ağustos 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 11:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye sürpriz teklif: Ederson!
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci arayışlarında sürpriz bir isimle karşılaştı.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Ederson, aracılar vasıtasıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Manchester City'nin, 31 yaşındaki kaleci için 15 milyon Euro bonservis talep ettiği, Ederson'un ise yıllık 10 milyon Euro maaş ve 3+1 yıllık sözleşme istediği belirtildi.


GALATASARAY'IN İLK SIRASINDAYDI

Ederson, bir süredir Galatasaray'ın kaleci listesinde ilk sırada yer alıyordu. Oyuncunun menajeri, sarı-kırmızılı kulübe taleplerini iletti.

Galatasaray yönetimi, bu rakamları yüksek bularak ilk görüşmede olumsuz yanıt verdi. Talep edilen toplam maliyetin ardından sarı-kırmızılılar beklemeye geçerken, Ederson cephesinden Fenerbahçe ihtimali de gündeme geldi.

FENERBAHÇE HAMLE YAPMAYACAK

Fenerbahçe'ye önerilen Ederson, temsilcisinden gelen şartlar ve mevcut planlar doğrultusunda şu aşamada uygun bulunmadı. Bu nedenle Ederson'a resmi bir teklif yapılmayacağı ortaya çıktı.

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun belirlediği listede yer alan kalecilerle görüşmelere devam edilecek.

 

 
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