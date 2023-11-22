Fenerbahçe'ye Süper Lig'den yeni joker: Yasin Özcan

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Savunmayı yerli bir isimle takviye etmek isteyen Fenerbahçe'de Serdar Saatçı'dan sonra Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki genç yeteneği Yasin Özcan'ın da listeye girdiği kaydedildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Süper Lig'den yeni joker: Yasin Özcan
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22 Kasım 2023 10:37
Fenerbahçe, yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle defans takviyesini yerli bir isimle yapmak istiyor. Braga formasını giyen Serdar Saatçı'nın kiralanması ilk seçenek olarak görünüyordu. Diğer alternatif ise Kocaelispor'a kiralanan Emir Ortakaya'nın geri dönmesiydi. Fenerbahçe, listeye bir oyuncuyu daha ekledi: Yasin Özcan...

Genç savunmacı, henüz 17 yaşında olmasına rağmen Kasımpaşa 11'inin düzenli parçalarından biri haline geldi. Yasin, geçen sezondan beri şans bulduğu Kasımpaşa A Takımı'nda 33 maça çıktı, 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

HEM STOPER HEM SOL BEK

Yasin Özcan'ın Sarı-Lacivertliler'in radarına girmesinde sadece genç yaşına rağmen Süper Lig'de düzenli oynaması etkili olmadı. 17 yaşındaki savunmacı, hem stoperde hem de sol bekte görev yapabiliyor ve sol ayağını etkili kullanıyor.

Fenerbahçe Yönetimi, genç oyuncuyu kadroya katarak hem savunma rotasyonunu güçlendirmeyi hem de geleceğe önemli bir yatırım yapmayı hedefliyor. 

 

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