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Alaves-Osasuna
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Bologna-Genoa
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RB Salzburg-Rapid Wien
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24 Mayıs
Sturm Graz-Wolfsberger AC
1-1

Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber!

Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off'unda seri başı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

calendar 24 Mayıs 2025 21:14
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi'nden kötü haber!
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeden katılacak.

Sarı lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi için iki ön eleme oynayacak. 3. Ön Eleme Turu'ndan başlayacak olan Fenerbahçe, seri başı olamayacak.

Avusturya'da Austria Wien, sahasında ağırladığı Blau-Weiss Linz ile 90+2. dakikada yediği golle 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç Fenerbahçe'ye yaramadı.

Austria Wien'in maçındaki skorun ardından ligi ikinci bitiren Salzburg Şampiyonlar Ligi elemesine katıldı. Bu durum, Fenerbahçe'nin seribaşı olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu Olası Rakipleri
-Benfica
-Rangers
-Club Brugge / Salzburg
-Feyenoord

3. Ön Eleme

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos, 12 Ağustos

Play-Off Turu

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos, 26-27 Ağustos


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