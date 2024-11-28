Fenerbahçe'ye kötü haber: Fred

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sarı kart gören Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye kötü haber: Fred
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28 Kasım 2024 23:45
Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sarı kart gören Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Maçın 41. dakikasında Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Edin Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sınırda olan Fred, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.
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