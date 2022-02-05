"Fenerbahçe'ye golü bizi çok sevindirdi"

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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'Fenerbahçe'ye golü bizi çok sevindirdi'
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05 Şubat 2022 21:42
Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Erdinç Sözer "Çok 'intensive' bir maç olacak demiştim, öyle oldu. İki taraf için son derece önemli bir maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Her zaman kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Takım bugün çok çalıştı ve kazandık." dedi.

Seri galibiyetler almak istediklerini söyleyen Erdinç Sözer "Maçtan maça bakıyoruz. Bugün kazandık. Yeni bir adım attık. Bunu devam ettirmek isteriz." ifadelerini kullandı.

Golü atan Berkay Özcan hakkında açıklama yapan Erdinç Sezer "Berkay çok yetenekli bir oyuncu. Onu biliyoruz. 14 yaşından beri tanıyorum onu. Stuttgart'ta onun hocasıydım. Ceza sahası içinden şutları vardı haftalardır. Bugün golü attı ve bizi sevindirdi." diye konuştu.

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