'Fenerbahçe'ye Galatasaray'ın aldığı kadar para vermedik'

Galatasaray'ın meritking.news ile sponsorluk anlaşmasının ardından Fenerbahçe Kulübü'nün sponsoru 'Pasha Grup' ile ilgili birçok iddia gündeme geldi. Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, şirketlerinin hakkında Lider TV'e yayınlanan Telegol programında açıklamalarda bulundu.
"BİZ OTELİZ, İLLEGAL BAHİSE KARŞIYIZ"
İllegal bahis sitesine sahip olmadıklarını söyleyen Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş "Pasha Grup bir otel grubudur. Otellerin altında casinolar, restaurantlar, spor salonları ve saunalar vardı. Casino reklamları vermek yasak. Biz otellerimizin reklamını yapıyoruz. KKTC'nin reklamını yapıyoruz, ayrıca sadece otel firması olduğumuzu ve bu yönde faaliyetler yaptığımızı bildiriyoruz. İllegal bahise karşıyız." dedi.
"BÖYLE BİR REKLAM PARASI DUYMADIM"
Galatasaray'ın iki yıllık 14 milyon dolar alacağını açıklamasıyla ilgili konuşan Vedat Erbaş "Galatasaray'ın yaptığı anlaşma hakkında yargı yapacak durumda değilim. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nun açıklamalarından 8 milyon dolar veya yüklü paralar aldıklarını öğrendim. CNN, CNBC-E dahil olmak üzere dünyada hiçbir televizyon kanalının bu kadar reklam parası verdiğini duymadım." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE VERDİĞİMİZ PARA CÜZİ"
Vedat Erbaş, Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşma ile ilgili sorular üzerine "Hiçbir Galatasaraylı yönetici televizyona bağlanıp bunu açıklayamadı. Bizim verdiğimiz cüzi rakamlar. Otellerde kazandığımız paralar belli rakamlardır. Hepsinin vergisi verilmiş, şirketlerden ödenen rakamlardır. Birçok grup otel reklam yapmıştır, bunlar yasaldır. Daha önce aynı otel reklamları Galatasaray Stadı'nda yapıldı, casino demek suçtur. Otel reklamı yapıyoruz ama oteller zaten çok büyük para kazanan yerler değil. Fenerbahçe'ye verdiğimiz rakam, Galatasaray'ın telaffuz ettiği rakamların yanından bile geçmez. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Bodrumspor, Konyaspor, Antalyaspor gibi kulüpler üzerinden Türk sporuna katkı yapıyoruz." açıklamasını yaptı.
"ALİ KOÇ ŞİRKETİMİZİ İNCELEDİ!"
Fenerbahçe Kulübü ile yaptıkları anlaşma hakkında bilgi veren Vedat Erbaş "Ali Koç, şirketimin dosyalarını defalarca kez inceledi. Devletten yetki alarak bu anlaşmaları yaptık. Bütün kulüplerle uzun süreli anlaşmalarımız var. Türk sporuna katkı yapmak isterken, karalanan duruma düştük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nd üç, Bulgaristan'da ise iki tane otelimiz faaliyete geçecek. Varsa bu konuları konuşacak, her türlü canlı yayına çıkarım." dedi.
"GALATASARAY ÇOK PARA İSTEDİ"
Canlı yayında Galatasaray ile daha önce görüştüklerini söyleyen Vedat Erbaş "Galatasaray Kulübü'nden bize çok telefon geldi ama çok yüksek paralar istediler. Galatasaray'a karşı değiliz, Türk futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Şirketimin karalanmasından hoşlanmıyorum. Biz casino yazmıyoruz, otellerimizin reklamını yapıyoruz." açıklamasını yaptı.
"BU ŞİRKET YASA DIŞI, DEVLET İNCELESİN"
Galatasaray'ın anlaşma yaptığı şirketin yasa dışı olduğunu iddia eden Vedat Erbaş "meritking.news net bir yasa dışı bahis sitesi. Devletimiz bunu incelesin. Pasha, Merti için bahis siteleri de var ama bunlar bizim sitelerimiz değil. Bizler otel grubuyuz, konuyu çarptırmayalım." dedi.
"BU İNSANLARI TANIYORUZ"
Vedat Erbaş son olarak "Biz bu insanları tanıyoruz ama adlarını söylemiyoruz. 'Sizlerin güvenilir olmasından dolayı, isimlerinizi kullanarak bizler de para kazanıyoruz' diyorlar. Yasa dışı bahis şirketleri, bizim kulüplerdeki reklamlarımızı ve kendi isimlerimizi kullanarak iş yapıyorlar. Adımızı kötülüyorlar. meritking.news'in Merit Grubu ile alakası yok. Kıbrıs'ta otellerin bahis şirketleri varmış gibi gözüküyor ama böyle bir şey yok. Türkiye bunu kafasına kazısın. Burada Merit Grubu ve Kıbrıs'ta çalışan tüm otel grupları mağdurdur." ifadelerini kullandı.
"BİZ OTELİZ, İLLEGAL BAHİSE KARŞIYIZ"
İllegal bahis sitesine sahip olmadıklarını söyleyen Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş "Pasha Grup bir otel grubudur. Otellerin altında casinolar, restaurantlar, spor salonları ve saunalar vardı. Casino reklamları vermek yasak. Biz otellerimizin reklamını yapıyoruz. KKTC'nin reklamını yapıyoruz, ayrıca sadece otel firması olduğumuzu ve bu yönde faaliyetler yaptığımızı bildiriyoruz. İllegal bahise karşıyız." dedi.
"BÖYLE BİR REKLAM PARASI DUYMADIM"
Galatasaray'ın iki yıllık 14 milyon dolar alacağını açıklamasıyla ilgili konuşan Vedat Erbaş "Galatasaray'ın yaptığı anlaşma hakkında yargı yapacak durumda değilim. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu'nun açıklamalarından 8 milyon dolar veya yüklü paralar aldıklarını öğrendim. CNN, CNBC-E dahil olmak üzere dünyada hiçbir televizyon kanalının bu kadar reklam parası verdiğini duymadım." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE VERDİĞİMİZ PARA CÜZİ"
Vedat Erbaş, Fenerbahçe ile yaptıkları anlaşma ile ilgili sorular üzerine "Hiçbir Galatasaraylı yönetici televizyona bağlanıp bunu açıklayamadı. Bizim verdiğimiz cüzi rakamlar. Otellerde kazandığımız paralar belli rakamlardır. Hepsinin vergisi verilmiş, şirketlerden ödenen rakamlardır. Birçok grup otel reklam yapmıştır, bunlar yasaldır. Daha önce aynı otel reklamları Galatasaray Stadı'nda yapıldı, casino demek suçtur. Otel reklamı yapıyoruz ama oteller zaten çok büyük para kazanan yerler değil. Fenerbahçe'ye verdiğimiz rakam, Galatasaray'ın telaffuz ettiği rakamların yanından bile geçmez. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Bodrumspor, Konyaspor, Antalyaspor gibi kulüpler üzerinden Türk sporuna katkı yapıyoruz." açıklamasını yaptı.
"ALİ KOÇ ŞİRKETİMİZİ İNCELEDİ!"
Fenerbahçe Kulübü ile yaptıkları anlaşma hakkında bilgi veren Vedat Erbaş "Ali Koç, şirketimin dosyalarını defalarca kez inceledi. Devletten yetki alarak bu anlaşmaları yaptık. Bütün kulüplerle uzun süreli anlaşmalarımız var. Türk sporuna katkı yapmak isterken, karalanan duruma düştük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nd üç, Bulgaristan'da ise iki tane otelimiz faaliyete geçecek. Varsa bu konuları konuşacak, her türlü canlı yayına çıkarım." dedi.
"GALATASARAY ÇOK PARA İSTEDİ"
Canlı yayında Galatasaray ile daha önce görüştüklerini söyleyen Vedat Erbaş "Galatasaray Kulübü'nden bize çok telefon geldi ama çok yüksek paralar istediler. Galatasaray'a karşı değiliz, Türk futboluna katkı sağlamak istiyoruz. Şirketimin karalanmasından hoşlanmıyorum. Biz casino yazmıyoruz, otellerimizin reklamını yapıyoruz." açıklamasını yaptı.
"BU ŞİRKET YASA DIŞI, DEVLET İNCELESİN"
Galatasaray'ın anlaşma yaptığı şirketin yasa dışı olduğunu iddia eden Vedat Erbaş "meritking.news net bir yasa dışı bahis sitesi. Devletimiz bunu incelesin. Pasha, Merti için bahis siteleri de var ama bunlar bizim sitelerimiz değil. Bizler otel grubuyuz, konuyu çarptırmayalım." dedi.
"BU İNSANLARI TANIYORUZ"
Vedat Erbaş son olarak "Biz bu insanları tanıyoruz ama adlarını söylemiyoruz. 'Sizlerin güvenilir olmasından dolayı, isimlerinizi kullanarak bizler de para kazanıyoruz' diyorlar. Yasa dışı bahis şirketleri, bizim kulüplerdeki reklamlarımızı ve kendi isimlerimizi kullanarak iş yapıyorlar. Adımızı kötülüyorlar. meritking.news'in Merit Grubu ile alakası yok. Kıbrıs'ta otellerin bahis şirketleri varmış gibi gözüküyor ama böyle bir şey yok. Türkiye bunu kafasına kazısın. Burada Merit Grubu ve Kıbrıs'ta çalışan tüm otel grupları mağdurdur." ifadelerini kullandı.
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