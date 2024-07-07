Fenerbahçe'ye "evet" dedi: Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe, Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin'den evet cevabını aldı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye 'evet' dedi: Allan Saint-Maximin
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07 Temmuz 2024 21:59
Son güncelleme 07 Temmuz 2024 22:34
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kanat transferinde geri sayıma geçti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Jose Mourinho'nun kanat transferinde liste başı olan yıldız oyuncu Allan Saint-Maximin, kulübü Al Ahli'ye ayrılmak istediğini söyledi.

FENERBAHÇE'YE 'EVET' DEDİ

Kulübünün izin vermesinin ardından Fenerbahçe'yle görüşen futbolcu, Mourinho faktörü sebebiyle sarı-lacivertlilere "evet" dedi.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Al-Ahli kulübü ile kiralık transfer için görüşmeleri sıkı bir şekilde sürdürüyor. Kulüpler arasında, özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle sıkı pazarlık yapılıyor. Sarı lacivertli takım, Allan Saint-Maximin için kulübü Al Ahli'ye yaptığı teklifi de yükseltti.

Öte yandan yönetimin bu transferi hızla bitirerek nokta atışı yapmak için büyük fedakarlıklarda bulunduğu belirtildi. 

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek. 

 
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