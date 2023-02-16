Fenerbahçe'ye Angelo Sagal önerisi

11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında Gaziantep FK ligden çekilmişti. TFF, bu ekiplerde oynayan futbolcuların mağdur olmaması ve kulüplerin mali yüklerinin paylaşılması adına transferlerine izin verilmişti.



Gaziantep FK'den Angelo Sagal da bu kapsamda Fenerbahçe'ye önerildi. Sol kanadın tamamında görev yapabilen 29 yaşındaki oyuncu değerlendirmeye alındı. Fenerbahçe yönetimi, son kararı Jorge Jesus'a bıraktı.



Portekizli çalıştırıcının onay vermesi halinde başarılı futbolcu ligin kalan bölümünde Fenerbahçe forması giyecek.



Sagal, bu sezon Süper Lig'de 2 gol atıp 1 asist yaptı.





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